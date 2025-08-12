Министерства Подмосковья подписали соглашение по «Школе утилизации: электроника»

Подписано соглашение о взаимодействии в рамках программы «Школа утилизации: электроника» между министерством экологии и природопользования Московской области, министерством образования региона, министерством имущественных отношений Подмосковья и фондом рационального природопользования, передает корреспондент РИАМО.

«Суть в том, чтобы все наши министерства были заинтересованы в этой работе. Очень важно правильно подходить к утилизации, мы стараемся к этому привлекать все министерства. Соглашение, которое было сегодня подписано, дает еще больше вовлечь в эту работу наших коллег», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин отметил, что в рамках «Школы утилизации» людям прививается понимание о том, что электронный лом нельзя просто выбрасывать, как прочий мусор. Ему нужна правильная утилизация.

«Ключевая идея в том, чтобы разбирать электронный дом на полезные фракции и вовлекать во вторичный оборот, тем самым рационально используя окружающий наш мир», — отметил Мосин.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, пункты предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.