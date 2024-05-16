Мининвест Подмосковья и «ЦИАН» заключили соглашение о сотрудничестве

На площадке XIX Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и компания «ЦИАН» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения стороны планируют масштабный обмен информацией в целях привлечения инвесторов на территорию Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Соглашение направлено на интеграцию инвестиционной карты Московской области с сервисом по поиску недвижимости ЦИАН. Сегодня на инвесткарту региона нанесено более 12 тыс. объектов для бизнеса. На карту ЦИАН только на продажу в части складских помещений, производства и земельных участков нанесено свыше 3 тыс. объектов. И это не учитывая арендные предложения, а также офисные объекты, торговые площади и многое другое. Интеграция с ЦИАН позволит нам в 2 с лишним раза расширить список предложений для бизнеса на инвесткарте Подмосковья», — рассказал первый замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.

В соответствии с соглашением ЦИАН в свою очередь получит доступ к подробной информации об объектах, нанесенных на инвестиционную карту Московской области, что позволит порталу также расширить свою базу объявлений.

«Сегодня ЦИАН активно развивает новое направление в продукте — недвижимость на торгах и аукционах. Безусловно, одним из стратегических партнеров в этом направлении является государство. К примеру, не так давно на ЦИАН была запущена интеграция с Росимуществом. Следующим органическим шагом стало развитие партнерства с ключевыми для нашего бизнеса регионами. Отрадно, что первым регионом, с которым ЦИАН заключил подобное соглашение, стала Московская область — традиционно один из фокусных регионов для ЦИАН. Для нас, как для продуктовой ИТ-компании, самым главным приоритетом является предоставление максимально полной и проверенной базы объектов для наших пользователей. Уверены, что это соглашение даст хорошую синергию между сторонами и обеспечит наших клиентов еще более широкой базой объектов недвижимости», — комментирует директор по работе с органами государственной власти Циан Мария Келембет.

Вместе с тем Евгений Подлипенский отметил, что для полной интеграции баз данных инвестпортала и ЦИАН будет необходимо проделать большой объем работы. Обеим сторонам соглашения предстоит переводить информацию в формат, используемый на действующих ресурсах сторон. Также нужно будет избежать дублирования информации. Поэтому новые объекты на инвесткарте будут появляться постепенно.

«Заключение соглашения с ЦИАН многократно увеличит информированность наших граждан о возможности приобретения в Подмосковье земельных участков для строительства жилого дома. Впервые на общедоступной федеральной площадке будет размещена информация о выставленных на торги участках из государственной и муниципальной собственности. Ежегодно регион предлагает гражданам и предпринимателям приобрести на торгах более 5 тыс. земельных участков как для строительства жилья, так и для развития бизнеса», — добавила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Реализация соглашения позволит сторонам повысить эффективность информирования бизнеса о доступных имущественных объектах в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.