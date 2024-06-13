Более 40% инспекторского состава было привлечено к усилению Подмосковья 12 июня

В Московской области на День России во дворах и в местах проведения массовых мероприятий 40% рабочего состава инспекторов было привлечено к контролю за содержанием территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«В День России 40% рабочего состава наших инспекторов было привлечено к контролю за содержанием территорий. Особое внимание уделялось местам массовых гуляний: скверам, дворам и центральным площадям. Главная задача сотрудников заключалась в своевременной уборке мусора, а также оперативном реагировании в случае аварийных или непредвиденных ситуаций», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.