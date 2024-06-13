сегодня в 19:25

В Подмосковье провели учения по профилактике птичьего гриппа

В Московской области сотрудники Солнечногорской ветеринарной станции и Клинской участковой ветеринарной лечебницы провели учения по ликвидации очага гриппа птиц. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В соответствии с планом мероприятий по совершенствованию системы биологической безопасности РФ ежегодно проводится не менее двух региональных и одного межрегионального учения в каждом из субъектов.

В мероприятии приняли участие региональные руководители: первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский; глава городского округа Клин Алена Сокольская; заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям Владимир Менякин; начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Московской области Кахабер Гвазава.

По итогам прошедших учений все действия участников тренировочного мероприятия были признаны скоординированными и высокопрофессиональными.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.