В Подмосковье провели учения по профилактике птичьего гриппа
Фото - © Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Московской области сотрудники Солнечногорской ветеринарной станции и Клинской участковой ветеринарной лечебницы провели учения по ликвидации очага гриппа птиц. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
В соответствии с планом мероприятий по совершенствованию системы биологической безопасности РФ ежегодно проводится не менее двух региональных и одного межрегионального учения в каждом из субъектов.
В мероприятии приняли участие региональные руководители: первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский; глава городского округа Клин Алена Сокольская; заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям Владимир Менякин; начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Московской области Кахабер Гвазава.
По итогам прошедших учений все действия участников тренировочного мероприятия были признаны скоординированными и высокопрофессиональными.
Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.
«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.