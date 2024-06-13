Акция «Вода России» состоялась в округе Шатура
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
Сотрудники Шатурского лесничества «Мособллес» приняли участие во всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России», которая является частью национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.
Активисты провели экологический субботник на берегу озера Белое Дубасовское. Это живописное место расположено на территории Белоозерского участкового лесничества, является природным заказником регионального значения и относится к особо охраняемой территории Подмосковья. Белое озеро — единственное в Московской области место произрастания полушника щетинковидного, занесенного в Красные книги России и Московской области.
Несмотря на бережное отношение местного населения и гостей округа к этому уникальному уголку природы, находятся и те, кто мусорит здесь. В результате совместной работы экоактивистов и лесничих в береговой зоне убрано более одного кубометра мусора.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.