Акция «Вода России» состоялась в округе Шатура

Сотрудники Шатурского лесничества «Мособллес» приняли участие во всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России», которая является частью национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Активисты провели экологический субботник на берегу озера Белое Дубасовское. Это живописное место расположено на территории Белоозерского участкового лесничества, является природным заказником регионального значения и относится к особо охраняемой территории Подмосковья. Белое озеро — единственное в Московской области место произрастания полушника щетинковидного, занесенного в Красные книги России и Московской области.

Несмотря на бережное отношение местного населения и гостей округа к этому уникальному уголку природы, находятся и те, кто мусорит здесь. В результате совместной работы экоактивистов и лесничих в береговой зоне убрано более одного кубометра мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.