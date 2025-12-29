Минимум 2000 с человека: Путин подписал закон о новых тарифах для должников

сегодня в 14:31

Путин повысил исполнительский сбор с 7 до 12%

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении исполнительского сбора, который существенно увеличивает финансовую нагрузку на должников, не погасивших свои обязательства вовремя. Согласно документу, ставка сбора увеличивается с 7 до 12%, сообщает RT со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Ключевые изменения внесены в закон «Об исполнительном производстве». Теперь должникам, которые несвоевременно исполнили судебное решение по добровольному погашению долга, придется платить не 7%, как это было ранее, а 12% от общей суммы взыскания или стоимости имущества.

Также законодательно закрепляются новые «пороги» минимальных выплат, которые придется отдать государству сверх основного долга. Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей минимальный размер сбора теперь составляет 2000 рублей, а для юрлиц — 20 000 рублей.

Важное нововведение касается и самой процедуры взыскания: теперь судебные приставы получили право списывать этот сбор одновременно с основной суммой задолженности.

Авторы законопроекта в пояснительной записке к нему указывали, что основная цель почти двукратного повышения исполнительского сбора — заставить должников исполнять решения суда в срок.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Исполнительский сбор — денежное взыскание, налагаемое на должника при неисполнении им исполнительного документа в срок.

