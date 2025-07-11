Минимум 100 срочников отправили домой после конца весеннего призыва в Москве

Минимум 100 призывников, которые получили повестки в мае, были отправлены домой после окончания весеннего призыва. В сборном пункте на Угрешской улице в Москве еще в начале июля перестали принимать призывников, пришедших по повесткам, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва » со ссылкой на слова призывников, которых не призвали.

Молодые люди, приехавшие 2 июля, сидели в военкомате двое суток. Их должны были отправить в часть.

На выходные молодых людей отпустили домой, после чего попросили приехать 7 июля. В понедельник им заявили, что призыв завершился, и посоветовали приезжать 20 октября.

Тем, кто прибыл 4 июля, сказали, что приезжать нужно в ноябре.

Весенний призыв идет в России до 15 июля. Осенний будет с 1 октября по 31 декабря.