Мингосуправления: 3 направления цифрового развития реализуются в Подмосковье

В Московской области реализуются 3 направления цифрового развития. Цифровые решения — это удобство для человека и эффективность государства, сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Она перечислила реализуемые направления в Подмосковье: информационная инфраструктура и связь, а также импортозамещение — переход на отечественные программные и аппаратные продукты.

Куртяник добавила, что инфраструктура и связь — фундамент цифровой трансформации региона.

«Цель проекта — обеспечение доступности, стабильности функционирования информационных ресурсов, сервисов и цифровых платформ», — сказала она.

Она уточнила, что среди выполняемых задач — увеличение объемов импортозамещения, повышение скорости доступа к системам и масштабирования телекоммуникационной инфраструктуры.

«Для того чтобы жители получали цифровые сервисы, нужна хорошая и стабильная связь, а информационные ресурсы и сервисы должны функционировать на стабильной и скоростной инфраструктуре», — заключила она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.