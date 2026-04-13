Мингосуправление Подмосковья предупредило о схеме с медрассылками

В Подмосковье мошенники рассылают фальшивые сообщения от имени медицинских учреждений, пытаясь получить доступ к аккаунтам на Госуслугах и персональным данным жителей. Злоумышленники используют поддельные сайты и последующие звонки для выманивания информации, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жителям региона приходят сообщения с предложением «подтвердить прикрепление к поликлинике» или «продлить обслуживание». Ссылка ведет на поддельный сайт, домен которого маскируют под официальное название медучреждения. На странице размещена форма для ввода номера телефона и кнопки «Продлить» или «Открепить». После ввода данных пользователя просят «отправить талон» в регистратуру.

Далее возможны два сценария. В одном случае человеку сообщают, что с его номера якобы зашли в Госуслуги и ему скоро перезвонят «для проверки безопасности». В другом — обещают звонок «из регистратуры» для уточнения данных. В результате связываются мошенники и пытаются получить доступ к аккаунту или личной информации.

В ведомстве рекомендуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, не вводить номер телефона на сомнительных сайтах и внимательно проверять адрес страницы. Также следует немедленно прерывать разговор, если звонящий требует сообщить персональные данные. Жителям советуют ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и передать ее родственникам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.