Минфин снял возрастные ограничения для многодетных семей по льготной ипотеке

Министерство финансов России расширило условия льготной ипотеки для многодетных семей в Арктике и на Дальнем Востоке, сняв возрастные ограничения для семей с третьим ребенком, рожденным после 1 января 2024 года, сообщает «Царьград» .

Министерство финансов России внесло изменения в программу льготной ипотеки «Дальневосточная и арктическая ипотека» по поручению президента. Теперь семьи, в которых с 1 января 2024 года родился третий или последующий ребенок, могут воспользоваться льготной ипотекой без ограничений по возрасту.

Ранее право на участие в программе имели только граждане до 36 лет. Новые правила отменяют это требование для многодетных семей, что позволит большему числу семей получить доступ к льготным условиям кредитования.

Изменения направлены на поддержку семей с детьми и улучшение жилищных условий в Арктике и на Дальнем Востоке. Официальный сайт Минфина подтвердил, что обновленные условия уже вступили в силу.