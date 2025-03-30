Минэнерго США призвало модернизировать устаревший ядерный арсенал

Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт в интервью Fox News заявил, что Вашингтону модернизировать, а не наращивать запасы ядерного оружия, сообщает РБК .

Глава американского Минэнерго отметил, что первое ядерное оружие было создано в 1941 году в рамках проекта «Манхэттен», инициированного 32-м президентом США Франклином Рузвельтом. Данные бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

По словам министра, удар атомными бомбами по японским городам позволил раньше завершить Вторую мировую войну и заложил основу для победы США в холодной войне.

Райт добавил, что затем в течение трех десятилетий новые виды ядерного оружия не создавались. Это стало причиной морального устаревания арсенала США. Необходимо модернизировать ядерное оружие, но не допускать его применения.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, принадлежало Москве, а не Киеву.