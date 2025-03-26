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Посланник Трампа: ядерное оружие, от которого отказался Киев, принадлежало РФ

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, принадлежало Москве, сообщает ТАСС .

«Давайте внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерные оружие принадлежало России, и это были остатки [арсенала]», — написал он в соцсети X.

Он добавил, что «Украина вернула ядерное оружие России».

Владимир Зеленский 4 февраля попросил у стран Запада передать Украине ядерное оружие. Это якобы будет компенсацией за то, что государство не скоро войдет в НАТО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Зеленского маньяком после его заявлений о ядерном оружии.