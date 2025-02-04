Зеленский заявил о желании владеть ядерным оружием

Украинский президент Владимир Зеленский предложил дать Киеву ядерное оружие в качестве компенсации за то, что страна не станет членом НАТО, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

Зеленский посетовал на то, что вступление в альянс может затянуться на долгие годы. Он заявил журналисту Пирсу Моргану о том, что в таком случае Киеву надо дать «ядерное оружие и ракеты». По его словам, вооружение нужно, чтобы «остановить РФ».

Также украинский президент заявил, что одной из целей Москвы было предотвращение вступления Киева в альянс. По его словам, поэтому РФ должна вернуть территории в случае, если Украину не примут в НАТО.

Ранее Зеленский заявил, что после его встречи с президентом США Дональдом Трампом нужно перейти к переговорам с Москвой о прекращении конфликта.