Зеленский: после встречи с Трампом нужно перейти к переговорам с Москвой

Владимир Зеленский заявил, что после его встречи с президентом США Дональдом Трампом украинское руководство должно будет перейти к переговорам с Москвой о прекращении конфликта, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

«Он (Зеленский) заявил, что президент США Дональд Трамп может усадить за стол переговоров президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Ранее Путин отметил, что Зеленский в данный момент — нелегитимный лидер Украины, который не имеет права подписывать какие-либо документы, в том числе касающиеся урегулирования конфликта на Украине.

Российский президент добавил, что Зеленский даже не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с РФ, однако вести эти самые переговоры можно «с кем угодно».