Минэнерго Подмосковья сотрудничает с образовательными учреждениями

Министерство энергетики Московской области усиленно развивает одно из приоритетных направлений деятельности — развитие кадрового потенциала и привлечение молодых специалистов. В этой связи осуществляется активное сотрудничество в ВУЗами и ССУЗами, сообщает пресс-служба ведомства.

Подмосковная газораспределительная компания «Мособлгаз» принимает участие в ряде образовательных проектов, разработке учебных программ в профильных подмосковных колледжах и московских ВУЗах. Студенты проходят производственную практику, лучшие выпускники трудоустраиваются в компанию. В 2024 году практику прошло 403 человека, многие из них трудоустроены в «Мособлгаз».

Компания участвует в федеральном образовательном проекте «Профессионалитет». Студенты профильных колледжей уже с 1 курса получают практические навыки, а также 2 дополнительные квалификации. Именно благодаря «Профессионалитету» практическая подготовка студентов увеличена до 60% от общего объема программы.

В рамках программы образовательно-производственный центр направления ТЭК в Московской области представлен на базе Щелковского колледжа. Также обучающие программы представлены в следующих учебных заведениях:

Колледж «Коломна»,

Одинцовский техникум,

Орехово-Зуевский техникум,

Павлово-Посадский техникум,

Раменский колледж,

Серпуховский колледж,

Электростальский колледж,

Ступинский техникум им. А. Т. Туманова,

Подольский колледж имени А. В. Никулина.

Компания «Мособлэнерго» осуществляет сотрудничество с Московским энергетическим институтом. Основное направление — повышение профессиональных знаний и компетенций действующих работников, которые получают высшее образование по специальности «Электроэнергетика и электротехника» в НИУ «МЭИ».

Также в 2024 году компания заключила соглашение с ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий». Сотрудники уже обучаются по программе бакалавриата заочно. Всего компания имеет соглашения о сотрудничестве с 14 высшими и средними профессиональными образовательными организациями.

«Россети Московский регион» сотрудничает с 13 ССУЗами. В 2024 году Учебный центр компании заключил соглашение о сотрудничестве с 8 ССУЗами Подмосковья:

Подольским колледжем им. А. В. Никулина,

Колледжем Коломна,

Чеховским техникумом,

Подмосковным колледжем «Энергия»,

Воскресенским колледжем,

Наро-Фоминским техникумом,

Павлово-Посадским техникумом,

Колледжем «Подмосковье».

90 студентов в 2024 году заключили целевой договор с компанией на обучение. После получения диплома об образовании они станут работниками компании. В течение года в ССУЗах Подмосковья проводятся профориентационные встречи.

«Кадры — это основа любого успеха, а молодые специалисты — будущее топливно-энергетического комплекса. Мы заинтересованы в том, чтобы талантливая молодежь приходила в нашу отрасль, приносила свежие идеи и энергию для развития. С этой целью мы намерены усилить сотрудничество с образовательными учреждениями. Вместе мы сможем обеспечить устойчивое и инновационное будущее для всего региона», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.