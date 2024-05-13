Минэкологии взяло на контроль экологическую ситуацию в Химках

Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного размещения отходов в городском округе Химки вблизи деревни Черная грязь, выявленного в ходе совместного с инспекторами Минэкологии контрольного (надзорного) мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что УМВД России по городскому округу Химки возбудило уголовное дело по факту незаконных земляных работ в водоохранной зоне ручья Ключи вблизи деревни Черная Грязь.

«В ходе рейда были выявлены нарушители, проводившие незаконные земляные работы в водоохранной зоне ручья Ключи вблизи деревни Черная Грязь. Объем навалов мусора составил почти 13 тыс. куб. метров. Общая сумма ущерба, нанесенного незаконной свалкой, по расчетам аккредитованной организации превысила 61 млн рублей», — сообщил Фирсов.

Помимо этого, в городском округе Химки сотрудниками полиции было задержано 2 грузовика, размещавших отходы на земельном участке вблизи Вашутинского шоссе. Информация о нарушителях передана в Минэкологии для принятия соответствующих мер. Специалистами были также отобраны пробы отходов для определения вреда, нанесенного объектам окружающей среды. Результаты ожидаются.

«Ситуация с несанкционированными свалками в регионе находится на нашем контроле. Благодаря совместным рейдовым мероприятиям и отлаженной системе по обращению со строительными отходами в регионе такие нарушения выявляются быстро, и их количество заметно сокращается с каждым годом», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

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