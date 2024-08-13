Минэкологии выступило за обязательное создание ООПТ местного значения

Минэкологии Подмосковья внесло свои предложения в проект ежегодной общественной резолюции по охране окружающей среды и экологическому развитию РФ. Она будет принята в июне будущего года в ходе традиционного международного форума «Экология», сообщает пресс-служба эковедомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что предложения от региона касаются стратегии развития особо охраняемых природных территорий до 2030 года.

«Сегодня проект этой стратегии обсуждается в правительстве России, и ключевым его показателем является достижение общей площади ООПТ всех уровней и категорий не менее 17% сухопутной территории России и не менее 10% морской акватории. В Подмосковье удельная доля ООПТ достаточно велика, однако в регионах с большим количеством населения и высокой динамикой промышленного развития есть дефицит средостабилизирующих территорий, а также рекреационных и эколого-просветительских ресурсов. Между тем, в силу закона, органы местного самоуправления имеют право создавать ООПТ местного значения на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности», — отметил Фирсов.

Минэкологии предлагает сделать создание ООПТ местного значения обязательным. Это исключит риски застройки зеленых зон, залесенных территорий, видовых ландшафтов, а также сохранит уже существующие территории рекреационной разгрузки на территории населенных пунктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.