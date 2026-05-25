сегодня в 17:22

Минэкологии выявило незаконные свалки в Химках и Солнечногорске

Инспекторы эконадзора провели выездные проверки в Химках и Солнечногорске после обращений жителей и прокуратуры. На двух участках обнаружены признаки незаконного размещения отходов, правообладателям объявлены предостережения, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Поводом для проверок стали обращения жителей Химок и информация Солнечногорской городской прокуратуры о возможных нарушениях природоохранного законодательства. Специалисты обследовали земельные участки в двух муниципалитетах.

«Признаки незаконного завоза и размещения отходов выявлены в Химках на земельном участке, принадлежащем местной строительной компании. В Солнечногорске аналогичное нарушение зафиксировано на участке местного жителя», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По итогам обследования правообладателям захламленных территорий объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Ситуация остается на контроле министерства.

Ранее при участии ведомства прокуратура добилась судебного решения о возмещении ущерба от другой свалки в Химках, выявленной в деревне Рузино. Владельцу участка предстоит выплатить почти 27 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.