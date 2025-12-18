Минэкологии выявило нарушения водоотведения на предприятиях Дмитровского округа

Специалисты министерства экологии Московской области обнаружили нарушения природоохранного законодательства на предприятиях индустриального парка «Подосинки» в Дмитровском округе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Сотрудники министерства экологии Московской области провели проверку после обращения одного из местных предприятий о незаконном сбросе сточных вод в ручей с территории индустриального парка «Подосинки» в Дмитровском округе.

В ходе осмотра специалисты установили, что услуги по водоотведению организациям парка оказывает ООО «Прометей». На земельном участке компании ведутся работы по строительству системы водоотведения и канализационно-насосной станции. Фактическую хозяйственную деятельность осуществляет ООО «Эгида ПТВ». При этом обе компании не выполнили обязанности по постановке на учет объекта негативного воздействия на окружающую среду.

По итогам проверки министерство объявило обоим юридическим лицам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Ведомство продолжит контролировать соблюдение экологических норм на территории индустриального парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.