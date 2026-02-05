сегодня в 14:29

Минэкологии выявило нарушения при обращении с отходами в Рузе и Можайске

Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области обнаружили нарушения природоохранного законодательства в Рузском и Можайском округах после обращений граждан, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В деревне Землино Рузского округа местная жительница организовала незаконный сброс сточных вод на почву в СНТ «Дворики». Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В Можайске гражданин устроил свалку строительных отходов на своем участке, а также на соседней территории, относящейся к землям неразграниченной собственности.

По итогам надзорных мероприятий обоим нарушителям вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее в Рузском округе к административной ответственности привлекли сельхозпредприятие за незаконное размещение отходов на открытом грунте в деревне Большие Горки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.