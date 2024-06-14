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Минэкологии выявило четыре нарушения природоохранного законодательства в Балашихе

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья продолжают контролировать ситуацию в городском округе Балашиха. Периодически оттуда поступают сообщения жителей с информацией о признаках нарушений экологического законодательства. В ходе последней серии надзорных мероприятий удалось установить еще 4 нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

«Наши сотрудники выявили три факта хозяйственной деятельности, связанной с выбросами в атмосферу. ООО «Моссваи», производитель металлических свай, а также два автосервиса, которые эксплуатируют ООО «Снигур» и местный предприниматель, не выполнили обязательную постановку на учет объектов негативного воздействия. В гаражно-строительном кооперативе «Восточный» выявлены факты загрязнения почвы горюче-смазочными материалами и нарушения при складировании утильных шин. Всем объявлены предостережения», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Аналогичное предостережение в Балашихе объявлено товариществу собственников недвижимости «Купавна Сити-2», которое допустило изменение русла реки Камышенки и ограничило доступ к ней.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.