Минэкологии требует возместить ущерб в 19 млн руб от свалки в Ленинском округе

Минэкологии Подмосковья направило в арбитражный суд Москвы исковое заявление о возмещении ущерба, нанесенного незаконным складированием стройотходов в Ленинском городском округе. Нарушение произошло на земельном участке в деревне Коробово, который принадлежит московской индивидуальной предпринимательнице.

«Гражданка, как это часто бывает, не обеспечила контроль за состоянием своих земель. В результате был нанесен ущерб, превысивший 19 млн рублей. Мы будем настаивать на возмещении этой суммы. Гражданке также объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Видновский городской суд удовлетворил исковые требования Минэкологии Подмосковья о взыскании 26-миллионного ущерба с еще одного собственника земельного участка в деревне Коробово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.