Минэкологии приняло участие в спасении огаря в Лобне

«На территории центрального парка в городском округе Лобня в пруду местные жители заметили испачканную утку — огаря и обратились за помощью в Минэкологии и администрацию городского округа. По просьбе жителей на место выехали инспектор охотнадзора Минэкологии по Дмитровскому городскому округу, охотовед и сотрудники парка, которые отловили птицу и передали ее специалистам реабилитационного центра», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По рассказам местных жителей пернатые недавно вывели потомство — 7 утят. С ними и их мамой все хорошо, а вот глава семейства попал в неприятную ситуацию — испачкался в мазуте, из-за чего никак не мог себя почистить и плохо летал.

«После отлова птицу передали представителю «Российского биологического общества». Огаря уже осмотрели специалисты, несколько раз помыли его от загрязнений. Еще день будет необходимо понаблюдать за его самочувствием. Если все будет в хорошо — огаря уже после завтра отправят обратно домой к своему семейству», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.