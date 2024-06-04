Минэкологии приняло участие в юбилейном XV Международном форуме «Экология»

Представители Минэкологии приняли участие в юбилейном XV Международном форуме «Экология», проходящем в центре международной торговли в Москве. Пленарная сессии была посвящена переработке промышленных отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Мы провели эксперимент, на примере разбора здания были выделены основные виды строительных отходов, образующихся после сноса, переработка которых была наиболее актуальна, — рассказал заведующий отделом по обращению с отдельными видами отходов министерства экологии и природопользования Московской области Андрей Сиятелев.

Проанализировав заинтересованность предприятий во вторичных материальных ресурсах, было выделено несколько типов наиболее востребованных строительных отходов, получаемых после демонтажа здания. К ним относятся бетон, древесина, пластик, стекло.

С 1 июня 2021 года по текущее время в Подмосковье уже переработано 117 миллионов кубических метров строительных отходов, из которых основную массу занимают — бетон, древесина, пластик. Заинтересованность бизнеса в этом направлении растет.

С каждым годом открываются новые комплексы по переработке стройотходов, всего на территории нашего региона их насчитывается 90.

После переработки, бывшие строительные отходы получают вторую жизнь в виде вторичных материальных ресурсов, которые высоко востребованы на рынке. Например, наибольшим спросом пользуется вторичный щебень, за ним следует древесина и пластик. Это позволяет снизить затраты при производстве строительных материалов и существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду.

На форуме участниками обсуждались вопросы и предложения не только вторичных материальных ресурсов, но и климатического изменения, здоровой среды и экономики, устойчивого развития и природосбережения.

Представители Минэкологии ежегодно принимают участие в данном мероприятии, представляют достижения Московской области в экологической повестке и перенимают опыт других регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.