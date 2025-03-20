Минэкологии приглашает принять участие в конкурсе «ЭкоПодмосковье»

Стартовал прием работ на конкурс «ЭкоПодмосковье», организованный Мособлдумой. Он проводится ежегодно для того, чтобы привлечь внимание жителей к проблемам экологии, помочь в формировании экологической культуры, усилить роль художественного творчества как средства экологического и патриотического воспитания подрастающего поколения. Помимо экологической, конкурс несет и патриотическую составляющую, поскольку приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Партнером конкурса выступает Минэкологии Подмосковья, специалисты министерства войдут в состав жюри, которое оценит работы участников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На конкурс принимаются рисунки в трех номинациях: «По следам краснокнижных растений», «Деревья, опаленные войной. Аллея памяти Героев». Соревноваться будут дети трех возрастных групп: младшая от 6 до 10 лет, средняя от 11 до 15 лет, старшая от 15 до 18 лет.

На конкурс принимаются рисунки, выполненные в цветном изображение в формате АЗ/А4 в любой технике с использованием средств для рисования (карандаши, краски, восковые мелки и т. д.). Использование графических редакторов не допускается.

Участник должен нарисовать рисунок, отсканировать его или сделать его фотографию (в разрешении от 300 до 600 точек на дюйм в формате JPEG, TIFF ипи PNG) и направить его на электронную почту Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы mod-ecology@yandex.ru. В тексте электронного письма необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст, место жительства, выбранную номинацию, контактный телефон и адрес электронной почты.

На лицевой стороне рисунка в нижнем правом углу прикрепляется этикетка работы, в которой указываются:

название конкурсной работы и номинация; фамилия, имя, отчество, возраст участника;

наименования образовательной организации и муниципального образования Московской области;

контактный телефон участника и адрес электронной почты.

Конкурсные работы принимаются до 25 апреля 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.