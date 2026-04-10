Минэкологии пресекло экологические нарушения в Подмосковье

Нарушения экологического законодательства выявили и пресекли в четырех округах Подмосковья на уходящей неделе. В Рузе, Чехове, Люберцах и Мытищах зафиксированы незаконная добыча воды, прием отходов и использование поддельных удостоверений, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Сотрудники министерства выявили незаконную добычу подземных вод в жилом комплексе «Руза Фэмили Парк» на Новорижском шоссе. В ходе надзорного мероприятия скважину затампонировали.

«В Чехове обнаружена незаконная точка приема отходов, деятельность которой пресечена. Сотрудниками ОМВД России «Чеховский» задержан самосвал, на котором нелегально перевозился мусор», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Кроме того, инспекторы гостехнадзора выявили поддельные удостоверения тракториста-машиниста в Люберцах, Мытищах и Чехове. По всем выявленным фактам материалы направлены в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.