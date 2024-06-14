Минэкологии предостерегло владельца в Ступине о недопустимости размещения отходов

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели контрольное мероприятие в городском округе Ступино. Поводом послужили жалобы местных жителей на незаконное размещение отходов в селе Ивановское. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«В ходе мероприятия был установлен гражданин, который, управляя самосвалом «КамАЗ», сбрасывал отходы, — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, мужчина был привлечен к административной ответственности. Участок не огорожен, охрана и препятствия для въезда отсутствуют. Владелице, которая не обеспечила сохранность земель, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Министр напомнил, что ранее в аналогичной ситуации суд удовлетворил исковые требования Минэкологии Подмосковья о возмещении ущерба, нанесенного незаконным размещением отходов в ступинской деревне Боброво. Владельцу участка предстоит выплатить свыше 24 миллионов рублей.

«Хочу еще раз напомнить, что правообладатель или арендатор земель несет ответственность за их состояние и целевое использование. Поэтому мы еще раз просим владельцев участков своевременно позаботиться о том, чтобы деятельность на них велась строго в соответствии с видом разрешенного использования, иначе неприятностей не миновать», — заключил Фирсов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.