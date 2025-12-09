сегодня в 15:07

Минэкологии потребовало исключить риск для водного объекта в Ленинском округе

Специалисты Минэкологии Московской области провели надзорное мероприятие в Ленинском округе. Поводом послужила полученная в министерстве информация о признаках нарушения, чреватого риском для ручья без названия, притока реки Купелинка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Наши сотрудники осмотрели земельный участок в городе Видное, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Обнаружены признаки проведения земляных работ в непосредственной близости от ручья, проведенных на участке, принадлежащем частному лицу».

По итогам надзорного мероприятия владельцу земель объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

За последний месяц специалисты Минэкологии уже второй раз вынуждены защищать водные объекты в Видном. Ранее аналогичное предостережение было объявлено МБУ Ленинского городского округа Московской области «ДорСервис», которое организовало сброс сточных вод в приток реки Битца без оформления разрешения на пользование водным объектом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.