Минэкологии Подмосковья выявило неучтенные источники выбросов в Рузском округе

Инспекторы Управления государственного экологического надзора министерства экологии и природопользования Московской области установили признаки нарушения природоохранного законодательства в Рузском городском округе. Ранее в ведомство поступило обращение местного жителя, который пожаловался на выбросы с предприятия, расположенного в поселке Дорохово. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Стало известно, что в поселке осуществляет производство изделий из пластмассы ООО «ТПК „СТР“, деятельность предприятия связана с выбросами в атмосферу. При этом производство не встало на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Соответственно, на предприятии не ведется экологический контроль, не вносится плата за негативное воздействие на окружающую среду, не согласован план мероприятий по снижению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий.

По итогам надзорного мероприятия предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Минэкологии напоминает, что несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, влечет наложение административного штрафа. При этом предприниматели, работающие без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридическое лицо.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.