Минэкологии Подмосковья: выделен 1 млрд рублей на экологические проекты

Указом президента РФ в России был создан президентский фонд экологических и природоохранных проектов. Учредителем фонда стал фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества. Так, фонд выделил 1 млрд рублей на экологические проекты, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Целями деятельности фонда являются разработка и реализации программ в области охраны окружающей среды и защиты животных, экологических и природоохранных проектов, развитие деятельности в данных областях, а также организация и поддержка благотворительной и волонтерской деятельности в области охраны окружающей среды и защиты животных.

Минэкологии Московской области активно организовывает и поддерживает проекты в области экологии. Ярмарка экологических проектов уже не первый год открывает возможности для сотрудничества между разработчиками инноваций и компаниями.

В 2025–2027 годы предусмотрено выделение грантов президента РФ на развитие гражданского общества в размере 1 млрд рублей ежегодно.

Кроме того, президентским указом утверждено положение о координационном комитете по поддержке экологических и природоохранных проектов. Комитет возглавит первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его заместителями назначены спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности и транспорта Сергей Иванов и вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.