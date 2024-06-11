Минэкологии Подмосковья рассказали, как избавиться от шершней

Министерство экологии и природопользования Московской области предупреждают дачников о возможных неприятных соседях. Шершни — гигантские осы могут облюбовывать дома, сараи и другие постройки на садовых и дачных участках, в целях постройки своих гнезд, а также залетать «в гости» в квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сейчас у ос и шершней начался период обильного питания и взращивания своего потомства, поэтому многие насекомые отправляются на поиски пищи и могут по ошибке залететь в дом или квартиру», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Кроме того, он отметил, что эти членистоногие могут облюбовывать дачные постройки, такие как сараи и уличные туалеты, поэтому при встрече с ними стоит соблюдать осторожность и знать некоторые правила.

Энтомологи уверяют, что насекомые никогда не нападут сами по себе, для этого нужны основания в виде причинения вреда самому насекомому или их гнезду. Если вы заметили пролетающего рядом с вами шершня не стоит размахивать руками и пытаться его прибить, такие действия лишь разъярят насекомое, лучшим решением будет просто спокойно постоять в стороне и не приближаться близко, тогда членистоногий друг сам улетит восвояси. Если же шершни или осы обустроили гнездо на вашем дачном участке в неудобном месте, и вы опасаетесь укусов, необходимо предоставить дело по его ликвидации специалистам (служба дезинсекции), во избежание неприятных последствий.

Осы и шершни являются всеядными, взрослые особи кормятся в основном плодами, нектаром и древесным соком, однако отлавливают других насекомых, которыми прокармливают своих личинок. Некоторые виды шершней являются большой проблемой для пчеловодов, так как могут уничтожать целые колонии медоносных пчел, но считать их вредителями не совсем правильно, ведь они контролирую численность насекомых, наносящих вред деревьям и сельскохозяйственным культурам.

Укус шершня болезнен, но не смертелен для человека, однако людям аллергикам стоит опасаться этих насекомых. В виду того, шершень крупнее осы, яда из его жала выделяется большем, однако по своей силе он уступает пчелиному.

«Есть насекомые, которых лучше обходить стороной. Однако всегда нужно помнить о том, что даже они боятся нас не меньше, чем мы их и нападают только в том случае, если что-то угрожает их жизни или потомству. Зная это простое правило, можно избежать неприятностей и сохранить жизнь не самому приятному, но важному для экосистемы организму», — добавил Фирсов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.