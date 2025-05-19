Минэкологии Подмосковья призывает жителей региона не разрушать муравейники

Прогуливаясь по живописным лесам и заповедным уголкам Московской области, на пути нередко встречаются муравейники — творения трудолюбивых муравьев, созданные временем и упорством. Отправляясь на прогулку, нужно знать: муравейники требуют бережного отношения, ведь их разрушение негативно влияет на почву, растения и лесных обитателей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Муравейники — это не просто скопления земли и веток, а сложные и важные элементы лесного биоценоза. Они служат укрытием для диких животных зимой и местом для «санитарных ванн» птиц. Крошечные, но трудолюбивые муравьи выполняют важную роль в экосистеме: защищают лес от вредителей, способствуют увеличению численности птиц, разрыхляют и удобряют почву, а также распространяют семена растений. Наличие большого количества муравейников говорит о зрелости и экологической устойчивости леса.

Чтобы муравьи могли эффективно выполнять свою роль в лесной экосистеме, необходимо не только беречь плоды их упорного труда, но и сохранять условия для их жизни.

Важно помнить, что эти неутомимые труженики — не просто насекомые, а важнейший элемент здорового и процветающего леса. Сохраняя муравейники, мы заботимся о будущем наших лесов и о благополучии окружающей среды.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.