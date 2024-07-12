Минэкологии Подмосковья призывает не запускать в небо гелиевые шарики и фонарики

Минэкологии Подмосковья просит жителей региона не запускать в небо гелиевые шарики и фонарики на горючих материалах и батарейках, такие развлечения негативным образом сказываются на окружающей среде, сообщает пресс-служба ведомства.

«То, что весело для нас, не всегда полезно для природы. Шарики и фонарики создаются далеко не из экологичных материалов и после завершения полета оказывают негативное воздействие на природу и экологию», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По мнению специалистов, подобные изделия наносят большой ущерб природе. Сдувшиеся гелиевые шары падают на землю и в водоемы, где их часто проглатывают животные, что зачастую становится причиной их гибели. Еще более серьезный вред наносят батарейки, которые находятся в световых шарах: они содержат магний, ртуть, олово, свинец, никель, цинк, кадмий, которые при разложении в природных условиях попадают в почву и воду, нанося тем самым непоправимый вред окружающей среде и здоровью человека. А проволочные каркасы воздушных фонариков часто становятся ловушкой для птиц, из которых пернатым не удается выбраться. Кроме того, фонарики, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня, являются частой причиной лесных пожаров и создают риски для особо охраняемых природных территорий и их обитателей.

Постановлением правительства Российской Федерации от 17.02.2014 № 113 на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов.

«В России в отличие от других стран запуск гелиевых шаров не запрещен, однако мы обращается к жителям Подмосковья с просьбой воздержаться от использования их в нашем регионе, чтобы не навредить флоре и фауне, а также сохранить наше природное достояние», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.