Минэкологии Подмосковья призвало соблюдать рекомендации в период штилевой погоды

В округах Мытищи, Щелково, Электросталь, Клин, Подольск, Серпухов, Коломна, Воскресенск и Дзержинский зафиксированы неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Причиной стала установившаяся штилевая погода, при которой загрязняющие вещества плохо рассеиваются в атмосфере.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин пояснил, что такие условия могут вызывать дискомфорт, особенно у людей с легочными и аллергическими заболеваниями. Он отметил, что в промышленных зонах, гаражных кооперативах и частных домовладениях продолжают сжигать отходы, что увеличивает количество жалоб даже при допустимых концентрациях загрязняющих веществ.

Жителям региона рекомендовано минимизировать выбросы, ограничить поездки на личном транспорте, сократить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна для проветривания, использовать системы кондиционирования и очистки воздуха, а также проводить влажную уборку. Людям с хроническими заболеваниями советуют иметь при себе необходимые лекарства при выходе на улицу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.