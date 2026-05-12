Минэкологии Подмосковья пригласило жителей к акции «Соловьиные вечера»

Акция «Соловьиные вечера» пройдет 16–17 мая в Подмосковье и других регионах России. Жителям предлагают сосчитать поющих соловьев и передать данные орнитологам для оценки состояния окружающей среды, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Союз охраны птиц России организует ежегодную акцию, цель которой — привлечь внимание к проблемам охраны птиц и собрать данные о численности соловьев. Эти птицы чувствительны к изменениям экологической обстановки и покидают привычные места гнездования при ухудшении условий. Такие наблюдения помогают своевременно принимать меры по благоустройству парков, скверов и других зеленых зон.

Чтобы принять участие, необходимо вечером на закате найти место, где поют соловьи, сосчитать птиц и кратко описать территорию наблюдения. Затем информацию нужно самостоятельно внести на сайт http://luscinia-luscinia.ru/ или передать региональным координаторам, чьи контакты размещены на странице акции.

Подмосковные орнитологи и любители природы традиционно активно поддерживают инициативу. В прошлом году регион вошел в топ-5 по числу участников: в области насчитали 247 поющих соловьев. В министерстве отметили, что акция позволяет не только изучать биологическое разнообразие, но и провести время на природе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.