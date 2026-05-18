Минэкологии Подмосковья пригласило к участию в премии #МЫВМЕСТЕ

Министерство экологии и природопользования Московской области пригласило жителей и организации региона подать заявки на шестой сезон международной премии #МЫВМЕСТЕ до 24 мая. В числе номинаций — «Устойчивое будущее» для проектов в сфере экологии, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

До завершения заявочной кампании шестого сезона международной премии #МЫВМЕСТЕ осталась неделя. Премия реализуется при поддержке Президента Российской Федерации и объединяет социально значимые инициативы со всей страны.

В категории «НКО и проекты» представлена номинация «Устойчивое будущее». В ней рассматриваются проекты в сфере охраны природы, сохранения биологического разнообразия и ценных экосистем, экологического туризма, а также экологического образования и просвещения.

«В Подмосковье есть множество людей, предприятий и организаций, которые реализуют успешные проекты в этой сфере, активно внедряют «зеленые» технологии и ESG-практики. Не сомневаюсь, что они смогли бы достойно представить регион на международной премии, заявить о себе и получить поддержку на федеральном уровне», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Финалисты премии смогут пройти годовую образовательную программу в разных регионах страны и отправиться в путешествие от АНО «Больше, чем путешествие». НКО и представители бизнеса также получат возможность претендовать на статус «Партнер национальных проектов» и бесплатное участие в Петербургском экономическом форуме.

Заявки принимаются до 24 мая на сайте премия.мывместе.рф. 14+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.