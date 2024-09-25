Минэкологии Подмосковья приглашает поучаствовать в премии «За верность науке»

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До 27 сентября открыт прием заявок на X Всероссийскую премию «За верность науке». Победители смогут получить денежное вознаграждение, а церемония награждения пройдет 28 октября в Московском концертном зале «Зарядье». Организатором премии выступает Минобрнауки России. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Премия «За верность науке» присуждается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации. Каждый год она развивается в соответствии с запросами общества, что говорит о росте интереса к научно-образовательной сфере среди широкой аудитории.

Участниками премии могут стать журналисты, освещающие тему российской науки, ученые и представители бизнеса, внесшие заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризацию отечественных научных достижений.

Специалисты, которые освещают экологическую повестку в России и за рубежом также смогут принять участие в 9 заявленных номинациях.

Отбор заявок проводится Экспертным советом, в состав которого входят журналисты, широко освещающие научную тематику, ученые, представители государственных органов власти, частных фондов, компаний, некоммерческих организаций, пресс-служб вузов, научно-исследовательских институтов. Итоги конкурса определяются Оргкомитетом премии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.