Минэкологии Подмосковья приглашает к участию в экологической премии

XXIV конкурс «Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского» начал прием заявок от авторов реализованных экологических проектов. Подать заявку можно до 26 ноября, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Конкурс проводит Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского. Минэкологии Подмосковья оказывает мероприятию информационную поддержку. К участию допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации, а также государственные структуры.

«Национальная премия имени Вернадского — одна из самых престижных наград в природоохранной сфере. В Подмосковье есть немало серьезных исследователей, экологов, коллективов, которые выдвигают яркие, масштабные проекты, достойные премии. Надеюсь, что эти люди заявят о себе на всю Россию», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Конкурс включает шесть номинаций: «Наука в интересах устойчивого развития», «Устойчивая энергетика и производство», «Сохранение экосистем и биоразнообразия», «Просвещение как путь к устойчивому развитию», «Вклад СМИ в устойчивое развитие» и «Детско-юношеская экологическая премия». Последняя предназначена для участников 10–18 лет.

Прием заявок продлится до 26 ноября. Условия участия опубликованы на сайте конкурса. Возрастная маркировка: 10+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.