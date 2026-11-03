Минэкологии Подмосковья приглашает к участию в экологической премии
Фото - © Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского
XXIV конкурс «Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского» начал прием заявок от авторов реализованных экологических проектов. Подать заявку можно до 26 ноября, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Конкурс проводит Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского. Минэкологии Подмосковья оказывает мероприятию информационную поддержку. К участию допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации, а также государственные структуры.
«Национальная премия имени Вернадского — одна из самых престижных наград в природоохранной сфере. В Подмосковье есть немало серьезных исследователей, экологов, коллективов, которые выдвигают яркие, масштабные проекты, достойные премии. Надеюсь, что эти люди заявят о себе на всю Россию», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Конкурс включает шесть номинаций: «Наука в интересах устойчивого развития», «Устойчивая энергетика и производство», «Сохранение экосистем и биоразнообразия», «Просвещение как путь к устойчивому развитию», «Вклад СМИ в устойчивое развитие» и «Детско-юношеская экологическая премия». Последняя предназначена для участников 10–18 лет.
Прием заявок продлится до 26 ноября. Условия участия опубликованы на сайте конкурса. Возрастная маркировка: 10+.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.
«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.