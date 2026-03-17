Минэкологии Подмосковья предупредило о штрафах за сбор первоцветов

Раннее цветение краснокнижных растений началось в Подмосковье из-за аномально теплой погоды. Жителям напомнили об ответственности за их сбор и уничтожение, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Аномально теплая погода в регионе спровоцировала раннее цветение первоцветов, в том числе занесенных в Красные книги России и Московской области. Сообщения о появлении первых растений уже поступают из городских округов.

«Из краснокнижных первоцветов первыми в Подмосковье следует ожидать рябчика шахматного, печеночницы благородной, ветреницы дубравной, прострела раскрытого, хохлатки Маршалла и других», — рассказал министр экологии и природопользования Виталий Мосин.

Он добавил, что следом за ними зацветают рябчик русский, тюльпан Биберштейна, зубянка пятилистная, медуница узколистная и лук медвежий. К первой декаде мая появляются ирис безлистный, лапчатка белая, ветреница лесная и фиалка топяная. Министр подчеркнул, что даже растения, не внесенные в Красные книги, не стоит срывать ради сохранения биоразнообразия.

В ведомстве напомнили, что уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов влечет административную ответственность. Для граждан штраф составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией орудий добычи, для должностных лиц — от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.