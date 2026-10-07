Минэкологии Подмосковья представило сервис для арбитражных управляющих

Начальник управления гостехнадзора Минэкологии Московской области Сергей Фролов представил участникам выставки сервис, который автоматизирует рассмотрение запросов арбитражных управляющих и подготовку ответов на них.

Разработка помогает получать сведения о самоходной технике предприятий и организаций, проходящих процедуру банкротства. Такое имущество реализуют для погашения задолженности. Раньше подготовка ответов требовала дополнительных проверок и согласований, что затягивало переписку. В Подмосковье процедуры банкротства идут в отношении большого числа лиц, а в их ускорении заинтересованы и взыскатели долгов, и сами банкроты.

«Сервис полностью автоматизирует общение между министерством и арбитражными управляющими. Полностью исключается бумажный документооборот, ответ на запрос поступает день в день, высвобождается около 20 тысяч человеко-часов для того, чтобы сотрудники Гостехнадзора могли эффективнее исполнять свои обязанности», — рассказал Фролов.

К настоящему времени с помощью сервиса обработали свыше 6,5 тыс. запросов. По данным министерства, разработка доказала свою эффективность.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все, что касается трансформации юридической службы, дает высвобождение денег, ресурсов и приносит эффективность. В этом в том числе помогает автоматизация.

«Трансформация юридических служб. <…> Сегодня такое количество кадровиков, такое количество бухгалтеров в современном мире… Они все очень хорошие, все нам нужны, но чуть на другом направлении. Поэтому все, что касается трансформации в этой сфере, дает высвобождение денег, ресурсов и соответственно дает эффективность. Это и есть трансформация: ее две ключевые цели», — сказал Воробьев.