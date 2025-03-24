Минэкологии Подмосковья предлагает сократить срок рекультивации сельхозземель

Минэкологии Московской области выдвинуло предложение по ускорению рекультивации нарушенных земель сельскохозяйственного назначения. Ранее в министерство на рассмотрение поступил проект постановления правительства РФ «Об утверждении правил проведения рекультивации и консервации земель». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Авторы проекта предложили установить максимальный срок проведения работ по рекультивации не более 15 лет, а консервации — не более 25 лет. При этом срок установлен на все земли, независимо от их категории. Между тем, как показывает практика Минэкологии, для земель сельскохозяйственного назначения целесообразно установить более короткие сроки рекультивации.

«Мы нередко сталкиваемся со случаями, когда нарушаются сельскохозяйственные земли, находящиеся в частной собственности. Вред может быть нанесен незаконным размещением отходов, нелегальным недропользованием и другими нарушениями. Порой возникает ситуация, когда владелец земель под видом рекультивации допускает хозяйственную деятельность, в том числе и по обращению с отходами. Например, налаживает на своем участке прием строительного мусора с производством техногрунта для использования в качестве рекультиванта. В этом случае производство может быть очень долгим, что не на пользу и так уже нарушенному участку. Рекультивация, да еще растянутая на 15 лет, теряет свою экономическую целесообразность», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Минэкологии предложило сократить срок рекультивации нарушенных земель сельхозназначения до 5 лет. Таким образом, удастся поставить заслон недобросовестному предпринимательству, наносящему еще больший ущерб землям, а также быстрее вернуть угодья в хозяйственный оборот.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.