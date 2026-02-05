Минэкологии Подмосковья потребует 252 тыс рублей за незаконную свалку

Министерство экологии и природопользования Московской области подало в суд иск о взыскании 252 тысяч рублей с владельца участка в селе Булатниково Ленинского округа за ущерб от незаконной свалки, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Министерство экологии и природопользования Московской области продолжает работу по взысканию ущерба, нанесенного незаконными свалками в селе Булатниково Ленинского округа. Очередное исковое заявление направлено в суд против владельца участка, зарегистрированного в Москве.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин сообщил, что специалисты выявили несколько незаконных свалок в Булатникове. На одном из участков, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, обнаружены навалы отходов. Аккредитованная лаборатория провела обследование территории и анализ проб отходов, после чего сумма ущерба была определена в 252 тысячи рублей.

Ранее суды уже рассматривают несколько исков министерства экологии о возмещении ущерба, причиненного свалками в Булатникове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.