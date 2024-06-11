Минэкологии Подмосковья потребовало соблюдать требования водного кодекса РФ

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Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели контрольное мероприятие в городском округе Балашиха, где ранее обратились жители округа, которые пожаловались на ограничение доступа к реке Камышенке. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Наши сотрудники осмотрели территорию коттеджного поселка «Купавна Сити-2», указанную в обращении», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Установлено, что на одном из земельных участков произведена отсыпка береговой полосы и водоохранной зоны и части акватории реки грунтом. Имеются признаки проведения дноуглубительных работ и изменения русла реки Камышенка, свободный доступ к ней ограничен.

По итогам надзорного мероприятия товариществу собственников недвижимости «Купавна Сити-2» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Минэкологии потребовало обеспечить соблюдение положений водного кодекса РФ.

Ранее сообщалось о выходе в свет распоряжение Минэкологии Подмосковья об установлении границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Камышенка вблизи деревни Черное городского округа Балашиха. Границы определены для участка реки протяженностью 5 758 метров.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.