Минэкологии Подмосковья потребовало не допускать загрязнения Таболовского пруда

Инспекторы Минэкологии Московской области провели надзорные мероприятия в Ленинском городском округе. Основанием послужило обращение местного жителя, который сообщил о сбросе недостаточно очищенных сточных вод в Таболовский пруд, образованный рекой Купелинкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе осмотра территории факты, изложенные в обращении, подтвердились. Установлено, что на указанной территории расположен водовыпуск с очистных сооружений Северной промзоны, вода в котором имеет мутный цвет и запах, присущий недостаточно очищенным сточным водам. Выше точки сброса расположены очистные сооружения ливневой канализации.

Согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости арендатором земельного участка, на котором расположен водовыпуск, является ООО «МП-Недвижимость», основным видом деятельности которого является производство, передача и распределение пара и горячей воды, а также кондиционирование воздуха. Компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Минэкологии проконтролирует принятие мер по недопущению загрязнения Таболовского пруда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.