Минэкологии Подмосковья поделится опытом экомониторинга с коллегами из Чувашии

В Минэкологии Подмосковья обратилось министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики с просьбой поделиться опытом организации системы мониторинга состояния окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства региона.

Как говорится в послании чувашских коллег, на сегодняшний день в республике планируется создание системы регионального мониторинга на территориях городов Чебоксары и Новочебоксарск, и в первую очередь республиканских экологов интересует богатый опыт Подмосковья в развитии системы стационарных и малогабаритных постов контроля качества атмосферного воздуха.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что в Подмосковье наработан значительный опыт в создании и развитии системы экомониторинга.

«Всего лишь пять лет назад было создано ГКУ «Мособлэкомониторинг», а сегодня в его распоряжении насчитывается 300 постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, 4 мобильных лаборатории. Разумеется, такие результаты привлекают внимание наших коллег из регионов, где подобные системы только формируются. Только в этом году состоялся обмен опытом с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области, с коллегами из Рязани, Калуги, Тулы», — отметил Фирсов.

Он также добавил, что опыт подмосковного экомониторинга оценили участники форума XI Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024 и Международной выставке «ЭКВАТЭК».

«Мы с удовольствием делимся наработками в этой сфере, поскольку экологи всех регионов решают общую масштабную задачу — установление тотального контроля качества всех компонентов окружающей среды», — пояснил министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.