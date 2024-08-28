Минэкологии Подмосковья поддержало акцию «Дети сажают цветы»

В России стартовала акция «Дети сажают цветы», организованная по инициативе Всероссийского общества охраны природы. Как отмечают в ВООП, клумба с живыми цветами будет лучшим подарком педагогам к 1 сентября, чем тысячи сорванных букетов. Кроме того, экологи отмечают, что полученные ко Дню знаний букеты быстро увядают и выбрасываются в мусорные контейнеры, а цветочные композиции часто имеют неэкологичную пластиковую упаковку. В Подмосковье акцию поддержало Минэкологии региона, сообщает пресс-служба ведомства.

«В августе еще не поздно высадить в открытый грунт возле учебных заведений многолетние травянистые и луковичные цветы, которые весной будут радовать глаз и педагогов, и родителей, и самих детей. Мы призываем подмосковных школьников и педагогов присоединиться к акции», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В августе в открытый грунт можно высаживать несколько видов цветов и декоративных растений: флоксы, пионы, незабудки, гиацинты, маргаритки, садовые ромашки и колокольчики, ирисы, лилии, нарциссы и другие.

Ранее появилась информация о том, что Ассоциация природопользователей обратилась в Минприроды России с инициативой о создании системы сбора и переработки увядших букетов.

По мнению авторов идеи, это приведет к снижению объема отходов и может обернуться не только экологической, но и экономической выгодой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.