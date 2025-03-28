Минэкологии Подмосковья оцифровало еще одну государственную услугу

Минэкологии Московской области продолжает курс на цифровую трансформацию. С 28 марта юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на пользование недрами для геологического изучения, разведки и добычи либо разведки и добычи (ОПИ), получили возможность согласовывать нормативы потерь ценных ресурсов в режиме онлайн через региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ). Новая электронная услуга позволит оперативно и удобно согласовывать нормативы потерь ОПИ, превышающих по величине утвержденные нормативы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Это направление работы очень важно в плане природопользования. Нормирование потерь помогает не только более точно оценивать запасы ОПИ, но и предотвращает излишнюю, неоправданную потерю ценных ресурсов при добыче. Минэкологии стремится к тому, чтобы добыча полезных ископаемых велась с минимальным ущербом для окружающей среды и обеспечивала баланс между экономическими потребностями и сохранением природных богатств для будущих поколений.

Чтобы получить согласование, достаточно зайти на региональный портал госуслуг по ссылке и подать заявку в электронном виде. Ключевые преимущества новой услуги: удобство и доступность, экономия времени и экологическая ответственность. Кроме того, услугу возможно получить по электронной почте. Минэкологии Московской области продолжает курс на цифровую трансформацию. С 28 марта юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на пользование недрами для геологического изучения, разведки и добычи либо разведки и добычи (ОПИ), получили возможность согласовывать нормативы потерь ценных ресурсов в режиме онлайн через региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ). Новая электронная услуга позволит оперативно и удобно согласовывать нормативы потерь ОПИ, превышающих по величине утвержденные нормативы.

Это направление работы очень важно в плане природопользования. Нормирование потерь помогает не только более точно оценивать запасы ОПИ, но и предотвращает излишнюю, неоправданную потерю ценных ресурсов при добыче. Минэкологии стремится к тому, чтобы добыча полезных ископаемых велась с минимальным ущербом для окружающей среды и обеспечивала баланс между экономическими потребностями и сохранением природных богатств для будущих поколений.

Чтобы получить согласование, достаточно зайти на региональный портал госуслуг по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/6791 и подать заявку в электронном виде. Ключевые преимущества новой услуги: удобство и доступность, экономия времени и экологическая ответственность. Кроме того, услугу возможно получить по электронной почте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.