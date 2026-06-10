Минэкологии Подмосковья открыло прием заявок на фестиваль
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Прием заявок на участие в XIV Общероссийском фестивале природы «Первозданная Россия» стартовал 10 июня. Выставка пройдет в следующем году в Центральном выставочном зале «Манеж», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Проект «Первозданная Россия» считается крупнейшей в Европе выставкой фотографий дикой природы. Он проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания, Минприроды РФ и президентского фонда природы.
Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что в регионе работает много талантливых фотографов-анималистов.
«В Подмосковье есть прекрасные фотографы дикой природы, которые делятся с нами снимками. Многие их работы использованы при иллюстрировании Красной книги Московской области. Я уверен, что они могут достойно представить Подмосковье на „Первозданной России“», — сообщил Тихон Фирсов.
Подать работы для включения в основную экспозицию может любой фотограф, снимающий природу. Снимки должны быть сделаны на территории России и отличаться высоким техническим и художественным уровнем. Прием заявок продлится до 20 октября. Подробные условия участия размещены на сайте проекта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.