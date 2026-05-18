Минэкологии Подмосковья объявило месячник защиты малых рек

Экологическая акция «Единые дни защиты малых рек и водоемов» стартовала в Подмосковье и продлится до 15 июня. Жителей региона приглашают присоединиться к уборке и общественному контролю за состоянием водных объектов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В России началась масштабная акция «Единые дни защиты малых рек и водоемов». Инициатором выступила Сеть российских рек — добровольное объединение, созданное по инициативе волжского движения «Поможем реке». В него входят более 100 общественных экологических организаций из 23 регионов страны.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что водные ресурсы являются одним из главных природных богатств региона.

«В Подмосковье протекает около 4 тысяч рек, и состояние водоемов находится на постоянном контроле министерства. Проводится системная работа по расчистке водных объектов», — сказал Фирсов.

В 2026 году запланировано начало расчистки реки Копнинки. Также разрабатывается проектно-сметная документация для работ на Гефсиманских и Скитских прудах и Вифанском водохранилище в Сергиево-Посадском округе. После завершения нерестового периода начнется расчистка реки Уча в Пушкинском округе. Кроме того, ежегодно в рамках программы «100 прудов и озер» приводят в порядок русловые пруды, что положительно влияет на состояние рек в целом.

По данным ведомства, акции по защите малых рек с каждым годом становятся масштабнее. Разовые мероприятия перерастают в долгосрочные программы, а активисты берут под постоянную опеку отдельные участки рек.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.