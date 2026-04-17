Минэкологии Подмосковья объяснило, как отличить ужа от гадюки

Министерство экологии и природопользования Московской области напомнило жителям, как различить безобидного ужа и ядовитую гадюку с наступлением теплой погоды в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

С установлением устойчивого тепла змеи в Подмосковье будут чаще выползать на лесные тропинки, камни и поваленные бревна, чтобы погреться на солнце. Их можно встретить и на дачных участках.

В регионе обитают три вида змей: гадюка обыкновенная, медянка обыкновенная и уж обыкновенный. Все они занесены в Красную книгу Московской области. Ядовитой является только гадюка, которую чаще всего путают с ужом.

У ужа на голове обычно есть яркие желтые пятна, напоминающие очки. Его голова округлая и плавно переходит в туловище, а длина тела может достигать полутора метров. У гадюки голова треугольная, тело более короткое — около 70 сантиметров — и плотное. Вдоль спины часто проходит зигзагообразный рисунок из темных ромбов. Зрачки у ужа круглые, а у гадюки — вертикальные, как у кошки.

«Змеи являются важной частью экосистемы региона. При встрече с хладнокровным созданием нужно не паниковать и ни в коем случае не причинять ему вреда, а соблюдать простое правило: увидел — не трогай и аккуратно обойди стороной», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В ведомстве напомнили, что убивать краснокнижных змей запрещено. Если змея заползла в дом или обнаружена кладка яиц, необходимо обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.